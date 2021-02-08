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08 февраля 2021, 21:19

В Индии число погибших после схода ледника выросло до 24

Фото AP
Фото AP

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии число погибших после схода ледника выросло до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Уттаракханда.

Тела 24 человек были извлечены из разных мест в районах стихийного бедствия в ходе широкомасштабной спасательной операции, которая проходит в северном индийском штате Уттаракханд, где 7 февраля сошел ледник, разрушив плотину строящейся электростанции и вызвав наводнение.

По данным оперативного центра по чрезвычайным ситуациям штата, расположенного в городе Дехрадун, пока живыми обнаружены 27 человек. Без вести пропавшими остаются по меньшей мере 197.

В настоящее время проходит спасательная операция в тоннеле "Тапован", расположенном в округе Чамоли, где произошел сход ледника. По предварительной информации, там могут быть заперты 39 рабочих.

Ранее представители местных властей сообщали о 18 погибших и более 200 пропавших без вести.

Ледник сошел утром 7 февраля в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледника разрушена строившаяся плотина электростанции.-0-

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