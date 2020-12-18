В Индии число заразившихся COVID-19 приблизилось к 10 млн

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло в Индии за минувшие сутки на 22 890 и достигло 9 979 447. Как информирует индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов, связанных с инфекцией, увеличилось за 24 часа на 338 и составило 144 789, сообщает ТАСС.

По информации ведомства, количество инфицированных COVID-19 в стране может превысить 10 млн уже в ближайшие сутки. В то же время в стране отмечается постоянное снижение суточного показателя новых заболевших. Уже пять дней подряд количество заразившихся за день оказывается менее 30 тыс.

Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан заявил 17 декабря, что страна справляется с пандемией лучше многих других государств, в которых сегодня наблюдается новая волна заболеваемости. По его мнению, это связано с тем, что правительство страны вовремя признало угрозу коронавируса, своевременно приняло ряд мер и использовало "основанный на научных данных" подход.

Число выздоровевших от COVID-19 выросло за сутки на 31 087 и достигло 9 520 827. Индия остается в числе мировых лидеров по показателю выздоровления - более 95% от общего числа заразившихся. Лечение в настоящее время проходит 313 831 человек - это на 8 535 меньше, чем 17 декабря.

Индия занимает второе место в мире по числу заразившихся после США, третье - по количеству смертей (после США и Бразилии).

Самое большое число инфицированных за время пандемии в Индии отмечено в штатах Махараштра (свыше 1,886 млн), Карнатака (905 901) и Андхра-Прадеш (877 348).-0-