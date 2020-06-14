В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки приблизилось к 12 тыс.

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Индии составило 11 929, что стало самым большим суточным приростом в стране за все время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи.

Суточный рост числа инфицированных установил очередной рекорд - сутками ранее этот показатель составил 11 458. Индия в настоящее время занимает 4-е место в списке наиболее пострадавших от коронавируса стран по общему числу заболевших, уступая только США, Бразилии и России.

Минздрав отмечает, что в Индии также постоянно растет и отношение числа выздоровевших пациентов к числу проходящих лечение от коронавирусной инфекции. По данным ведомства, на сегодня в больницах находятся более 149 тыс. пациентов, выздоровели свыше 162 тыс.

Число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло за сутки на 311 и составило 9195 человек, общее число инфицированных достигло около 321 тыс.

Индийские власти начали на текущей неделе первую фазу выхода из режима строгой изоляции. В большинстве штатов разрешено с некоторыми ограничениями открывать торговые центры, храмы и места религиозного паломничества, а также рестораны и гостиницы после более чем двухмесячного перерыва.-0-