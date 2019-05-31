В Индии дети платят за учебу пластиковым мусором

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии дети одной из школ расплачиваются за учебу пластиковыми отходами. Школу основали индийцы Мазин Мухтар и Пармита Сарма, чтобы ребята из бедных семей могли позволить себе бесплатное обучение, сообщает Forbes .

Учебное заведение работает с 2016 года. Дети должны приносить с собой чистый и сухой пластиковый мусор, который потом отправляют в центр переработки.

Раньше гарь и вонь от сжигания отходов не позволяли учителям вести уроки. Они решили с этим бороться - ученики смогли платить за знания пластиковым мусором. Эту идею поддержали родители. Раньше им приходилось отправлять детей работать на местную каменоломню, где они получали по $2,5 доллара в день.

С момента открытия такой школы количество учащихся выросло с 20 до 110 человек. В ближайшее время педагоги хотят открыть еще 100 таких же учебных заведений.

Ученые называют пластик угрозой для экологии и здоровья человека. Значительная часть не переработанного пластика попадает в Мировой океан.-0-