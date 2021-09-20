В Индии девять человек погибли в ДТП

20 сентября, Нью-Дели /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Девять человек погибли и еще семь получили ранения в результате серьезного ДТП в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии.

По данным местной полиции, авария произошла в районе Кондагаон, когда моторный трехколесный велосипед и внедорожник столкнулись лоб в лоб. В результате инцидента семь человек погибли на месте, двое других скончались по дороге в больницу. Сообщается, что погибшие, включая четырех женщин и одного ребенка, являлись членами одной семьи.

На данный момент местная полиция проводит расследование причин происшествия.-0-