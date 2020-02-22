В Индии геологи обнаружили более 3 тыс. т золота

Фото из архива
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геологи обнаружили в Индии запасы золота, в пять раз превышающие золотой запас страны, сообщает издание India Times.
Два золотых рудника обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Согласно оценкам, их запасы достигают примерно 3,5 тыс. т золотой руды. Стоимость найденного золота оценивается примерно в 12 трлн рупий.
По данным Всемирного золотого совета, на сегодняшний день золотой запас Индии составляет 626 т. Находка позволит выйти на второе место по объему золотых запасов в мире. Лидером остаются США с золотым запасом в 8133,5 т. Второе место занимает Германия - 3366 т.-0-