В Индии горит торговый центр: погибли минимум 15 детей

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Сурат, расположенном на территории западного индийского штата Гуджарат, горит торговый центр. Жертвами пожара стали по меньшей мере 15 детей, сообщает индийское издание Times of India .

Не исключено, что число погибших возрастет.

Огонь вспыхнул на втором этаже здания, где оказались заблокированы порядка 35 человек. По имеющимся сведениям, 18 человек удалось спасти, после чего они были госпитализированы. Еще 12 выпрыгнули из окон, спасаясь от огня. Несколько человек по-прежнему остаются в горящем здании.

В настоящее время возле торгового центра работают пожарные и спасатели. Руководство штата также прибыло на место инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Сурате и призвал местные власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их близким.

Сообщается, что по факту происшествия будет проведено расследование, семьи погибших и раненых получат денежную компенсацию.-0-