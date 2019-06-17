В Индии из-за энцефалита с начала июня умерли 100 детей

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Бихар с начала июня из-за синдрома острого энцефалита (AES) умерли 100 детей. Об этом пишет индийская газета
Согласно официальным данным, 83 ребенка умерли в Медицинском колледже и больнице Шри Кришны (SKMCH), еще 17 скончались в госпитале Кейривал в городе Музаффарпуре. Только 16 июня из-за энцефалита в Музаффаре погибли по меньшей мере 20 детей, еще 250 поступили в больницы с симптомами этого заболевания, сообщает индийский телеканал
Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар выразил соболезнования родственникам умерших, а также дал указания департаменту здравоохранения, районной администрации и врачам принять необходимые меры для борьбы с распространением болезни.
Министр здравоохранения Бихара Мангал Пандей заявил, что группа, сформированная для выяснения причин распространения AES, пришла к выводу, что основными факторами риска заболевания являются сон на голодный желудок, обезвоживание из-за повышенной влажности и жары, а также употребление плодов личи натощак. Для профилактики болезни следует исключить все эти факторы.
Симптомы синдрома острого энцефалита схожи с признаками гриппа: высокая температура, судороги и головная боль. Столь массовое распространение болезни в Бихаре связано с хроническим недоеданием местных детей, сильной жарой, повышенной влажностью и плохой гигиеной. -0-
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