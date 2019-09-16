В Индии из-за наводнений эвакуированы более 45 тыс. человек

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 45. тыс. человек эвакуированы из охваченных наводнениями районов индийского штата Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times .

Пострадавшие - большинство из округов Мандсаур и Нимуч - были размещены в 150 лагерях, им оказывают экстренную помощь. Спасательные операции в районах бедствия продолжаются.

По данным Метеорологической службы Индии, в городе Манасе (штат Нимуч) в течение суток - с 14 по 15 сентября - выпало 243 мм осадков. Синоптики прогнозируют, что в некоторых округах штата Мадхья-Прадеш ливни прекратятся только вечером 16 сентября.

Как сообщалось ранее, более 200 человек погибли из-за мощных муссонных ливней в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш по состоянию на 13 сентября. Новых сведений о погибших в результате стихии не сообщается.-0-