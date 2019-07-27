В Индии из-за паводка эвакуировали около 700 пассажиров поезда

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии эвакуировали около 700 пассажиров поезда, застрявшего из-за паводка в ночь на 27 июля в 60 км от Мумбаи, сообщает ТАСС со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Поезд, следовавший по маршруту Мумбаи-Колхапур, оказался полностью окруженным водой на уровне 1,5-2 м. Причиной затопления железнодорожного полотна стал мощный муссонный ливень. Часть пассажиров смогла покинуть состав, но около 700 человек, в том числе женщины, дети и пожилые люди, остались в поезде.

По информации телеканала NDTV, некоторые пассажиры около 15 часов провели без питьевой воды и еды.

Власти обратились к военным, которые выделили два вертолета, и Национальным силам реагирования на стихийные бедствия, которые отправили спасательные команды на шести моторных лодках. Как сообщает NDTV, все пассажиры, в их числе девять беременных женщин, эвакуированы.-0-