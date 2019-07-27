В Индии из-за паводка эвакуировали около 700 пассажиров поезда

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии эвакуировали около 700 пассажиров поезда, застрявшего из-за паводка в ночь на 27 июля в 60 км от Мумбаи, сообщает ТАСС со ссылкой на индийский телеканал NDTV.
Поезд, следовавший по маршруту Мумбаи-Колхапур, оказался полностью окруженным водой на уровне 1,5-2 м. Причиной затопления железнодорожного полотна стал мощный муссонный ливень. Часть пассажиров смогла покинуть состав, но около 700 человек, в том числе женщины, дети и пожилые люди, остались в поезде.
По информации телеканала NDTV, некоторые пассажиры около 15 часов провели без питьевой воды и еды.
Власти обратились к военным, которые выделили два вертолета, и Национальным силам реагирования на стихийные бедствия, которые отправили спасательные команды на шести моторных лодках. Как сообщает NDTV, все пассажиры, в их числе девять беременных женщин, эвакуированы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.253 BYN
|2.258 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.024 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.202 BYN
|3.213 BYN