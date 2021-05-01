В Индии из-за пожара в больнице погибли 18 человек

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибли 18 человек. Об этом проинформировала индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию, сообщает ТАСС.

"По состоянию на 06:30 (по местному времени) число погибших составило 18. Сразу после пожара было подтверждено 12 смертей", - сообщил представитель местной полиции.

По его словам, 12 пациентов, проходивших лечение в коронавирусном отделении, погибли в огне или из-за отравления продуктами горения. Пока не ясно, погибли ли остальные шесть человек во время пожара или это случилось при транспортировке в другие больницы.

По данным Agence France-Presse, в результате пожара погибли 16 пациентов и две медсестры.

Возгорание началось в отделении для больных COVID-19, его удалось ликвидировать в течение часа. Около 50 пациентов были спасены местными жителями и пожарными.-0-