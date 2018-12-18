В Индии из-за циклона эвакуированы более 30 тыс. человек

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за мощного циклона Пхетхаи в восточной части Индии эвакуированы 30 тыс. человек, сообщает местная газета The Indian Express.

Сильные ветры и ливни обрушились на юго-восточное побережье Индии, вызвав наводнения и разрушения в регионе. Циклон Пхетхаи, пришедший со стороны Бенгальского залива, накрыл штат Андхра-Прадеш, где к настоящему моменту жертвой стихии стал один человек. Из-за шторма в заливе пропала лодка с семью рыбаками, чья судьба пока остается неизвестной. Поскольку циклон представляет серьезную угрозу для местного населения, власти штата Андхра-Прадеш приняли решение об эвакуации 20 тыс. жителей. В настоящее время люди находятся в спасательных лагерях, где их снабжают всем необходимым.

Двигаясь на север вдоль побережья, Пхетхаи достиг штата Одиша, 11,6 тыс. жителей которого также были эвакуированы. Сообщается, что проливные дожди нарушили электроснабжение в отдельных районах штата. О пострадавших пока не сообщается.

По данным метеорологических служб, циклон постепенно ослабевает и уже сегодня вечером покинет Одишу.-0-