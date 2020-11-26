В Индии из-за циклона "Нивар" погибли пять человек

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии из-за циклона "Нивар", обрушившегося на страну сегодня утром, погибли по меньшей мере пять человек, передает Reuters.

По данным Метеорологического департамента Индии, стихия обрушилась на южное побережье, недалеко от города Пудучерри, расположенного около штата Тамилнад. Скорость ветра достигала 130 км/ч.

В крупнейшем городе Тамилнада Ченнаи проливные дожди вызвали наводнение. Из-за сильного ветра в городе и его окрестностях были повалены деревья, повреждены линии электропередачи.

По данным властей, десятки тысяч людей были эвакуированы из некоторых районов Тамилнада перед приближением циклона. Сильные осадки также ожидаются в районе Раяласима в штате Андхра-Прадеш.

По данным Метеорологического департамента, скорость порывов ветра упала до 85-95 км/ч и продолжает ослабевать.-0-

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