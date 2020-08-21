В Индии из-за утечки газа в больницу доставлены 14 человек

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек госпитализированы в результате утечки аммиака на молокоперерабатывающем предприятии в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на местную администрацию, информирует ТАСС.

Утечка газа на молочном комбинате произошла 20 августа около 17:00 по местному времени (20:30 по минскому времени). Отмечается, что 14 работниц комбината доставлены в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Причины произошедшего пока не установлены. Планируется расследование по факту инцидента.-0-