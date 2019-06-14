В Индии из-за жары за месяц погибли 36 человек

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аномальной жары в Индии за месяц погибли по меньшей мере 36 человек, пишет CNN .

Чрезвычайно знойная погода наблюдается в Индии на протяжении последних 30 дней - это один из самых продолжительных периодов жары в стране в новейшей истории, сообщила пресс-секретарь Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии (NDMA) Аншу Прия. Наиболее жаркая и сухая погода отмечается в основном в северной и центральной частях страны, хотя на севере Индии в июне обычно наступает сезон дождей. 10 июня в Нью-Дели температура достигла 48 градусов - это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в этом городе в июне. В городе Чуру 1 июня столбик термометра поднялся выше отметки 50 градусов.

Летом 2016 года NDMA запустило серию инициатив по смягчению смертельного воздействия аномальной жары, которые включали открытие приютов для бездомных, корректировку продолжительности рабочего времени, повсеместную установку киосков с питьевой водой, а также покраску крыш в белый цвет для уменьшения поглощения тепла. В результате в Индии в последние годы наблюдается резкое снижение смертности от жары. В 2015 году из-за знойной погоды в Индии погибли более 2,4 тыс. человек, а уже в 2016 году число жертв аномальных температур сократилось до 250.-0-