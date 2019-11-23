В Индии микроавтобус попал в ДТП – погибли 12 человек

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 12 человек погибли и 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Об этом сообщает Синьхуа.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и въехал в разделительный блок. Микроавтобус вез жителей южного индийского штата Махараштра в храм в штат Харьяна на севере Индии.

Инцидент произошел в районе города Кучаман. Среди жертв - пять женщин и ребенок. Четверо пострадавших были доставлены в местную больницу, а шесть тяжело раненых были направлены в больницу в столицу штата Джайпур.-0-