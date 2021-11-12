В Индии начали действовать новые правила въезда для туристов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии сегодня начали действовать новые правила въезда в страну для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии.

Согласно правилам, перед планируемым прилетом в Индию "все путешественники должны заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in", также загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Индию. В Минздраве предупредили, что предоставление ложных сведений "подлежит уголовному преследованию".

Кроме того, у пассажиров до и после посадки будут измерять температуру. Если по прибытии в Индию у иностранного туриста будут обнаружены симптомы заболевания, то он будет отправлен на изоляцию в медицинское учреждение. Если же у него будет после проверки положительный ПЦР-тест на COVID-19, то он и все контактировавшие с ним люди будут помещены на карантин. По новым правилам, тест на COVID-19 не потребуется детям младше пяти лет.

Как сообщает ТАСС, Министерство внутренних дел Индии с 15 октября начало выдавать туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. С марта 2020 года Индия была закрыта для туристов из-за пандемии COVID-19.-0-