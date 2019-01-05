В Индии неизвестные бросили бомбы в дома политиков

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные люди подбросили вечером 4 января самодельные взрывные устройства в дома политиков из противоборствующих партий в юго-западном штате Керала, сообщает местный телеканал NDTV.
Сначала взрыв прогремел в доме члена местного парламента от Коммунистической (марксистской) партии Индии А.Н.Шамсира. Сам он с семьей в этот момент находился в соседней комнате, никто не пострадал. Спустя несколько часов нападению подвергся политик Муралидхаран из правящей в Индии партии "Бхаратия джаната парти", также обошлось без жертв и травм.
Индийские СМИ полагают, что эти случаи являются продолжением столкновений сторонников и противников допуска женщин в храм бога Айяппана в керальской области Сабаримала. В сентябре минувшего года Верховный суд Индии постановил отменить с 17 октября многовековой запрет, однако толпы верующих мужчин продолжали мешать допуску женщин в храм. Две указанные партии также заняли противоположные стороны в этом вопросе.-0-
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