В Индии новый штамм коронавируса: создана группа экспертов для его изучения

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом штамма-дельта AY.4.2, сообщает газета Hindustan Times.

Образцы этого вируса были найдены в индийских штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сказал, что для изучения новой мутации коронавируса AY.4.2 в стране создана специальная группа экспертов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании появилась и уже активно распространяется новая опасная мутация коронавируса - AY.4.2, которая является вариацией дельты. AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V. Этот вариант короновируса может постепенно начать вытеснять предыдущий.

В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия дельты. Однако, по предварительным данным, эта мутация не вызывает более тяжелого течения заболевания.-0-