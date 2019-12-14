В Индии обильный снегопад стал причиной массовых задержек авто на дорогах

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии сотни человек застряли на заваленных снегом дорогах в северном штате Химачал-Прадеш, сообщает телеканал NDTV. По его информации, всего на дорогах штата в снегу за последние двое суток застряли около 380 автомобилей.

По данным телеканала, спасатели в ночь на расчистили дорогу Чхарабра-Куфри, где в снегу застряли около 300 автомобилей. Люди из 80 авто были эвакуированы - те, которые оказались в снежной ловушке в районе Куфри в округе Шимла. В их числе были и 170 учащихся, совершавших на автобусе туристическую поездку по горной местности. Спасатели с помощью бульдозера расчистили снег и на джипах переправили студентов в безопасное место.

Мощные снегопады прошли в Химачал-Прадеш 13 и ночью 14 декабря. Десятки сантиметров снега выпали в популярных на севере Индии горных курортах Шимла, Манали, Дальхузи и Куфри.-0-