В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Индии заявило, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией, сообщает Reuters.

"Хотя в Индии выявлены различные варианты коронавируса и новый штамм с двойной мутацией, все они обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев заражения в некоторых штатах страны", - говорится в заявлении Минздрава Индии.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Индии превышает 11,7 млн. Число летальных исходов составило более 160,4 тыс.-0-