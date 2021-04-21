В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с тройной мутацией

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм коронавируса с тройной мутацией обнаружили в некоторых регионах Индии, сообщает телекомпания NDTV.

Новая мутация, обнаруженная в образцах, собранных в Махараштре, Дели, Западной Бенгалии, образовалась путем объединения трех разных штаммов коронавируса.

Насколько заразна и смертельна тройная мутация, станет известно только после проведения дополнительных исследований. На данный момент тройная мутация коронавируса в Индии классифицируется как "вариант, представляющий интерес", а не "вариант, вызывающий беспокойство". Однако было замечено, что два из трех вариантов тройной мутации более устойчивы к антителам. Ученые полагают, что новый вариант может преодолевать естественный иммунитет организма к коронавирусу.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Индии - 15 616 130. Число летальных исходов составило 182 553.-0-