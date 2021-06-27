В Индии обнаружили взрывчатку большой мощности и предотвратили теракт

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция северной индийской союзной территории Джамму и Кашмир обнаружила сегодня самодельное взрывное устройство (СВУ) и предотвратила крупный теракт. Об этом заявил журналистам представитель местной полиции Дилбагх Сингх, сообщает ТАСС.

"СВУ весом 5-6 кг обнаружено полицией Джамму. Это устройство было получено боевиком группировки "Лашкар-э Тайба" и должно было быть установлено в некоем людном месте", - приводит слова Дилбагха Сингха информационное агентство ANI.

Подозреваемый задержан, ведется допрос. Вероятно, вскоре будут задержаны и другие преступники. Ранее полиция арестовала террориста в районе Нарвал в округе Джамму и изъяла у него пять самодельных взрывных устройств.

Полиция Джамму и Кашмира также расследует два взрыва малой интенсивности, которые произошли ранее в воскресенье в районе базы ВВС в Джамму. По данным источников агентства, никаких серьезных повреждений в результате инцидента не произошло, однако два человека получили легкие ранения. Предположительно, взрывчатые вещества были сброшены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Возможной целью этих беспилотников был самолет, расположенный в районе взлетно-посадочной полосы.

Группа экспертов и следователей из Национального агентства по расследованиям и Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура) уже прибыла на пострадавшую базу ВВС.-0-