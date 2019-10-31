В Индии образованы две новые союзные территории

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступило в силу решение правительства Индии об образовании союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх, сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, создание этих административно-территориальных единиц приурочено к годовщине рождения видного деятеля национально-освободительного движения, первого министра внутренних дел независимой Индии Валлабхаи Пателя и Дню национального единства Индии.

"Единство в многообразии - предмет нашей гордости и залог единства, - подчеркнул глава индийского правительства. - Те, кто не смог победить нас в войне, пытаются разрушить наше единство". Напомнив об отмене 370-й статьи конституции, Моди заявил, что она принесла Джамму и Кашмиру только сепаратизм и терроризм.

Как сообщалось ранее, правительство Индии 5 августа объявило о решении отменить 370-ю статью Конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир (единственный штат Индии с мусульманским большинством) особым статусом. Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат). Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. По мнению индийских властей, решение по статусу Джамму и Кашмира упростит борьбу с терроризмом, будет способствовать экономическому развитию штата и притоку в него капитала, решению социальных проблем.-0-