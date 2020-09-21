В Индии обрушился жилой дом

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Бхиванди (штат Махараштра) на западе Индии при обрушении жилого трехэтажного дома погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает индийская газета Hindustan Times.

Трагедия произошла 21 сентября в 3.40 по местному времени. По информации агентства по стихийным бедствиям Индии, спасены 20 человек, еще не менее 25 находятся под завалами.

На месте происшествия работают бригады спасателей и полиция.

Как сообщает , непосредственная причина обрушения жилого дома в Бхиванди пока не названа. Предполагается, что инцидент произошел из-за сильных муссонных дождей.-0-