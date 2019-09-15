В Индии опрокинулась лодка с туристами, погибли 11 человек

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 человек погибли при крушении лодки в Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

Туристы путешествовали на реке Годавари в индийском штате Андхра-Прадеш. Всего в лодке находился 61 человек.

При крушении судна погибли 11 туристов. Причины инцидента уточняются.

Годавари - вторая по величине река в Индии. Берет начало в 80 км от Аравийского моря у города Тримбак и течет с запада на восток через штаты Махараштра и Андхра-Прадеш, впадает в Бенгальский залив. Годавари - священная для индуистов река, на ее берегах несколько паломнических центров.-0-