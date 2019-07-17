В Индии от наводнения пострадали более 5 млн человек

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн человек пострадали от наводнения на северо-востоке Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
По имеющимся данным, около 5,2 млн находятся в зоне затопления в штате Ассам, более 150 тыс. эвакуированы в лагеря временного содержания. Жертвами стихии стали 20 человек, несколько десятков пропали без вести.
Сильнейшее наводнение вызвано продолжительными муссонными дождями, из берегов вышли 11 рек, в числе которых одна из самых полноводных индийских рек Брахмапутра, повреждено множество мостов и дорог.
В эвакуации людей и спасательных работах участвуют Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и армейские подразделения.-0-
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