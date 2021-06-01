В Индии отмечена самая низкая заболеваемость коронавирусом за 50 дней

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Индии сообщили о самом низком приросте заболевших коронавирусом за последние 50 дней. За минувшие сутки в стране заразились 152,5 тысячи человек, передает телеканал МИР 24. По мнению минздрава страны, вторая волна коронавируса идет на спад.

С середины апреля до середины мая в Индии фиксировали по 300-400 тыс заболевших ежедневно. Больницы не справлялись, не хватало коек, лекарств и кислорода. Людей лечили прямо на улицах. Из-за огромного количества умерших кремацию проводили на автостоянках и в парках.

Сейчас в Индии активно продолжается вакцинация населения. Привилось от коронавируса почти 15% населения страны.-0-