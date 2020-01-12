В Индии пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

Происшествие случилось поздно вечером 11 января. Через 40 минут после вылета из Калькутты 25-летняя Мохини Мондол через одного из членов экипажа передала записку пилоту. В послании девушка заявила, что к ее телу прикреплены бомбы и она может подорвать их в любой момент.

Пилот сообщил диспетчерам о случившемся, приняв решение вернуться обратно в Калькутту из-за угрозы взрыва. Вскоре управление воздушным движением аэропорта Калькутты объявило о состоянии повышенной готовности. Самолет после посадки отбуксировали на изолированную стоянку.

Силовики задержали пассажирку и передали в руки местной полиции. После этого специалисты тщательно обыскали самолет. Полиция не нашла на ее теле бомбы. Расследование будет продолжено: правоохранительные органы планируют выяснить, почему она создала угрозу взрыва.-0-