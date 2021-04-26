В Индии пятый день подряд регистрируются рекорды по числу зараженных COVID-19

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии пятый день подряд регистрируются мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа в стране выявлен 352 991 новый случай инфицирования, сообщает индийская телекомпания NDTV.

Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 17 313 163, умерли 195 123 человека. За минувшие сутки скончались 2812 человек.

Как сообщает ВВС, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре "коронавирусного шторма". Трупы умерших людей сжигают прямо на улице из-за нехватки мест в моргах, а во многих больницах закончились койки и медицинский кислород, поэтому они не принимают пациентов.

"Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию", - сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.

Власти ряда стран уже заявили о готовности направить в Индию аппараты искусственного дыхания, кислород и медикаменты. В правительстве Индии также сообщили о расширении программы вакцинации в стране.-0-