В Индии поезд наехал на спящих рабочих-мигрантов

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарный поезд наехал на рабочих-мигрантов в Индии. По меньшей мере 15 человек погибли, пятеро пострадали, сообщает индийский телеканал NDTV.

Инцидент произошел около 5 утра в Аурангабаде (штат Махараштра). По предварительным данным, мигранты направлялись в штат Мадхья-Прадеш. Поезд наехал на рабочих, когда те спали на рельсах. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

По словам выживших, они предполагали, что поезда в данный момент не ходят из-за связанных с коронавирусом ограничений, поэтому устроили ночлег непосредственно на железнодорожных путях.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter заявил, что скорбит в связи с гибелью людей в железнодорожном происшествии. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.-0-