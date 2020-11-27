В Индии полиция применила газ и водометы для разгона демонстрации фермеров

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии для разгона демонстрации фермеров, направляющихся из разных регионов в столицу Нью-Дели для проведения марша протеста против новых законов в области сельского хозяйства, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, сообщает Reuters.

Тысячи протестующих, пытающихся прорваться в индийскою столицу, вооружены палками и ножами. Они вступают в столкновения с полицейскими, забрасывают их камнями, разрушают ограждения, которыми перегорожена дорога к городу. Представители правопорядка пытаются остановить участников акций протеста. Сообщается, что на границе штата Харьяна и столичного округа Дели полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ. Через громкоговорители полиция сообщает, что в связи с распространением коронавируса в Дели запрещены любые митинги и массовые собрания.

Однако множество фермеров пытаются прорваться в столицу на тракторах. На контрольно-пропускном пункте Синдху, ведущем в Дели, сотни протестующих устроили сидячую акцию протеста.

По информации ТАСС, в марше, который длится уже второй день, принимают участие фермеры и крестьяне из шести штатов Индии: Уттар-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Раджастан, Керала и Пенджаб.

Протестующие требуют отмены трех новых законов, которые предусматривают ликвидацию посредников и повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Фермеры и крестьяне считают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам и угрожают тем, что правительство прекратит покупать зерно по гарантированным ценам, что нарушит систему, которая до сих пор обеспечивала выплаты фермерам и крестьянам.-0-