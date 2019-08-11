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В Индии при наводнениях погибли почти 150 человек

В мире 11.08.2019 | 16:42
Фото Reuters
Фото Reuters

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра увеличилось до 147, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные властей страны.

Ранее была обнародована информация о 95 погибших.

Проливной дождь и оползни вынудили сотни тысяч людей укрыться в лагерях помощи. В школах отменяют занятия. Непогода повлияла и на транспортное сообщение, самый загруженный в штате Керала международный аэропорт Кочин вынужден был закрыться.

В штате Карнатака затоплены несколько сооружений в деревне Хампи, которые являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

В то время как Карнатака, Керала и Махараштра пострадали больше всего в этом году, несколько других штатов, включая Гуджарат, Ассам и Бихар, также столкнулись с серьезным ущербом из-за наводнений.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся еще несколько дней.-0-

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Теги
Индия, наводнение, смерть
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Инна Гаврильчик,
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