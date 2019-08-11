В Индии при наводнениях погибли почти 150 человек

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра увеличилось до 147, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные властей страны.

Ранее была обнародована информация о 95 погибших.

Проливной дождь и оползни вынудили сотни тысяч людей укрыться в лагерях помощи. В школах отменяют занятия. Непогода повлияла и на транспортное сообщение, самый загруженный в штате Керала международный аэропорт Кочин вынужден был закрыться.

В штате Карнатака затоплены несколько сооружений в деревне Хампи, которые являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

В то время как Карнатака, Керала и Махараштра пострадали больше всего в этом году, несколько других штатов, включая Гуджарат, Ассам и Бихар, также столкнулись с серьезным ущербом из-за наводнений.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся еще несколько дней.-0-