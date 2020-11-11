В Индии при обрушении строящегося здания погибли 8 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь рабочих погибли и семеро пострадали вечером 10 ноября при обрушении крыши строящегося завода в Джодхпуре на западе Индии. Об этом сообщает индийская газета The Times of India.

ЧП произошло в 356 км к западу от Джайпура, столицы штата Раджастхан, на строительстве объекта в одной из промышленных зон.

В момент обрушения крыши на стройплощадке находились 16 рабочих. Шесть человек погибли на месте, еще двое позже скончались в больнице.

Спасатели не исключают, что под обломками здания могут находиться люди. Разбор завалов продолжается. Причины произошедшего устанавливаются.-0-