В Индии при падении пассажирского автобуса в реку погибли шесть человек

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек погибли при падении в реку пассажирского автобуса на северо-востоке Индии, сообщает ТАСС.

По информации местного телевидения, инцидент произошел минувшей ночью в штате Мегхалая. Водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке дороги и машина съехала с обрыва в реку. Погибли по меньшей мере шесть пассажиров, еще несколько человек получили ранения и травмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали пострадавшим помощь, полиция проводит расследование.-0-