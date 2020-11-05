В Индии при пожаре на складе погибли 12 человек

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Гуджарат на западе Индии в результате пожара на складе текстильных изделий погибли по меньшей мере 12 человек, десятки пострадали, сообщает Синьхуа.
Пожар произошел днем 4 ноября в промышленном центре в городе Ахмадабад штата Гуджарат. Как заявляют местные жители, сначала раздался взрыв, после чего загорелся склад.
По данным полиции, взрыв произошел в помещении рядом со складом, где хранились химические вещества.
Сообщается, что десятки человек с ожогами были доставлены в больницу. Спасателям удалось извлечь из-под завалов более 10 человек. Точное количество пострадавших выясняется.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим в результате ЧП.-0-