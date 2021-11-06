В Индии при пожаре в больнице погибли 10 человек

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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли в индийском штате Махараштра при пожаре в больнице в городе Ахмеднагар, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где лечились 17 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Пожар потушен, его причины выясняются. По предварительной информации, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в электросети.
Главный министр штата Махараштра Уддхав Такерей заявил: власти проведут тщательное расследование и предоставят компенсацию семьям погибших в 500 тыс. рупий (около $6,7 тыс.).-0-