В Индии при столкновении грузовиков погибли более 20 человек

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии в результате столкновения двух грузовиков в районе индийского города Аурайя в штате Уттар-Пареш погибли 24 рабочих-мигранта, еще десятки людей пострадали, сообщает телеканал NDTV.

Столкновение произошло рано утром примерно в 200 км от столицы штата. Рабочие направлялись из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Они попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.

Главный министр штата Йоги Адитьянаха дал указание незамедлительно оказать медпомощь всем пострадавшим, а представителям полиции выяснить причины ДТП. Ранее он призвал внутренних мигрантов для возвращения в родные штаты использовать специальные поезда, отправляющиеся из разных крупных городов.

Как сообщалось, 14 мая в Индии восемь рабочих-мигрантов погибли и не менее 54 пострадали после того, как грузовик, в котором они ехали, столкнулся с автобусом.-0-