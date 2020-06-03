В Индии при взрыве на химзаводе пострадали 40 человек

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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии в штате Гуджарат в результате взрыва на химическом заводе пострадали не менее 40 рабочих, сообщает телеканал NDTV India.
Пострадавшие госпитализированы. Часть завода по-прежнему охвачена огнем. На месте происшествия работают пожарные службы.
Сообщается, что завод принадлежит ведущей индийской химической компании Yashashvi Rasayan Pvt Ltd, которая производит более 15 химических веществ для промышленного использования.
В целях предосторожности эвакуированы жители близлежащих деревень Лахи и Лувара.
Причины взрыва выясняются.-0-