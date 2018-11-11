В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,3

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано вечером 10 ноября на северо-востоке Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NDTV.
Эпицентр землетрясения находился в штате Мизорам, подземные толчки ощущались в административной столице штата городе Аиджал.
Люди выбегали из домов, опасаясь повторения толчков. Пока данных о жертвах или разрушениях нет.-0-
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