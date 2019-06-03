В Индии пропал военно-транспортный самолет с 13 людьми на борту

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ан-32 пропал с радаров через 30 мин после взлета. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и пять пассажиров, сообщает газета
По данным издания, самолет исчез вскоре после взлета из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.
На поиски пропавшего самолета были направлены истребитель Су-30 и военный самолет С-130.
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