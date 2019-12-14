В Индии протестующие сожгли пять поездов и 15 автобусов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники массовых протестов против принятия нового закона о гражданстве в Индии подожгли в штате Западная Бенгалия пять железнодорожных составов и 15 автобусов без пассажиров. Как сообщает телеканал NDTV, особенно сложная ситуация сложилась в округе Муршидабад. Здесь на некоторых железнодорожных станциях разгромлены билетные кассы, избит персонал.

Протестующие блокируют автомобильные и железные дороги, забрасывают камнями транспорт, громят магазины. Власти штата Западная Бенгалия заявили, что будут принимать жесткие меры против погромщиков.

Законопроект уже получил официальное одобрение, он предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из государств Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Это лица, исповедующие индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающие в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран - Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал протесты мусульман – они считают, что документ нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольны и представители местных национальных групп, которые опасаются, что гражданство смогут получить многочисленные беженцы из соседней Бангладеш, что, по их мнению, угрожает местным жителям.-0-