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15 октября 2019, 12:37

В Индии разбился туристический автобус, 8 человек погибли

Фото Hindustan Times
Фото Hindustan Times

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Андхра-Прадеш разбился туристический автобус, по меньшей мере 8 человек погибли, сообщает индийская газета Hindustan Times.

Инцидент произошел около 12.00 по местному времени в восточном районе Годавари. Автобус, в котором находились около 25 пассажиров, съехал с трассы и упал в ущелье. Пять человек скончались на месте аварии, трое - от полученных травм в больнице. Состояние нескольких пострадавших считается критическим.

Точная причина аварии устанавливается. По данным полиции, водитель не справился с управлением.-0-

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