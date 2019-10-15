В Индии разбился туристический автобус, 8 человек погибли

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Андхра-Прадеш разбился туристический автобус, по меньшей мере 8 человек погибли, сообщает индийская газета Hindustan Times .

Инцидент произошел около 12.00 по местному времени в восточном районе Годавари. Автобус, в котором находились около 25 пассажиров, съехал с трассы и упал в ущелье. Пять человек скончались на месте аварии, трое - от полученных травм в больнице. Состояние нескольких пострадавших считается критическим.

Точная причина аварии устанавливается. По данным полиции, водитель не справился с управлением.-0-