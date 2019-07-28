В Индии родился ребенок-русалка

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Уттар-Прадеш 22-летняя женщина родила ребенка с сиреномелией, или синдромом русалки, передает
Роженицу доставили в медицинское учреждение 27 июля. Роды проходили нормально. Но, когда младенец полностью вышел из чрева матери, медики были удивлены: ребенок оказался со сросшимися ногами, и пол определить было невозможно. Он был очень слаб.
Врачи предложили срочную операцию в другом медицинском учреждении. Но малыш умер, прожив всего час.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.253 BYN
|2.258 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.024 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.202 BYN
|3.213 BYN