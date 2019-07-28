В Индии родился ребенок-русалка

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Уттар-Прадеш 22-летняя женщина родила ребенка с сиреномелией, или синдромом русалки, передает The Times of India .

Роженицу доставили в медицинское учреждение 27 июля. Роды проходили нормально. Но, когда младенец полностью вышел из чрева матери, медики были удивлены: ребенок оказался со сросшимися ногами, и пол определить было невозможно. Он был очень слаб.

Врачи предложили срочную операцию в другом медицинском учреждении. Но малыш умер, прожив всего час.-0-