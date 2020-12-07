В Индии с симптомами неизвестной болезни госпитализированы 300 человек

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии с симптомами неизвестной болезни госпитализированы более 300 человек, один пациент умер, сообщает газета The Hindu.

По неподтвержденным данным, еще около 50 человек с похожими симптомами проходят лечение в различных частных больницах.

У заболевших наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Всем пациентам были проведены тесты на COVID-19, результаты оказались отрицательными.

По словам медиков, ситуация находится под контролем. Санитарные службы уже взяли образцы воды и продуктов питания для экспертизы.-0-