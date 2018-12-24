В Индии столкнулись 50 авто - погибли 8 человек

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии в результате столкновения 50 транспортных средств погибли восемь человек. Об этом 24 декабря сообщает телекомпания NDTV. Десять пострадавших находятся в критическом состоянии.

Авария случилась утром из-за густого тумана. На территории округа Джаджар в штате Гарьян столкнулись 50 транспортных средств. В их числе были и автобусы со школьниками.

Внедорожник столкнулся с грузовиком, другие транспортные средства, которые были рядом, также столкнулись. Видимость была ограниченной из-за густого тумана.

Из-за ДТП на шоссе возникла двухкилометровая пробка.-0-