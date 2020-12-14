В Индии тысячи фермеров объявили голодовку

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии тысячи фермеров устроили однодневную голодовку в знак протеста против новых законов в области сельского хозяйства, сообщает Еuronews.

Протестующие требуют отмены новых законов, которые предусматривают ликвидацию посредников и повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Фермеры и крестьяне считают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам и угрожают тем, что правительство прекратит покупать зерно по гарантированным ценам, что нарушит систему, которая до сих пор обеспечивала выплаты фермерам и крестьянам. До сих пор в роли посредника выступала государственная комиссия по рынку сельскохозяйственной продукции.

По заявлению властей, реформа нужна для привлечения инвестиций и выведения пострадавшей от коронавируса экономики из кризиса. Сельское хозяйство и смежные секторы дают работу 70% населения, а их доля в ВВП составляет лишь около 15%.

Ранее манифестанты пытались заблокировать въезды в столицу Нью-Дели, произошли столкновения с полицией, несколько человек были задержаны.-0-