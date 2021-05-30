В Индии умер первый пациент с коронавирусом и "желтой плесенью"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заразившийся коронавирусом пациент, у которого были выявлены три грибковых заболевания - "черная плесень", "белая плесень" и впервые "желтая плесень", умер в больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели. Как сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на медиков, в этой больнице уже зафиксирован и второй случай заболевания "желтой плесенью".

По информации агентства, 59-летний Кунвар Сингх проходил лечение от коронавирусной инфекции, когда у него были обнаружены и три грибковых заболевания. Ранее, по данным врачей, "желтую плесень" фиксировали только у пресмыкающихся.

"Кунвар Сингх проходил лечение, но умер из-за токсемии (отравление организма токсинами. - Прим. БЕЛТА). Грибок "желтая плесень", помимо "белой" и "черной", был обнаружен у него во время эндоскопии 24 мая", - приводит агентство слова отоларинголога из больницы Harsh Hospital доктора Тияги.

Медик добавил, что в его больнице проходит лечение еще один пациент с "желтой плесенью". Это 59-летний мужчина из города Мураднагара. "Этот грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле мозга. Половина его челюсти удалена", - сказал Тияги. Он отметил, что уровень заражения грибковой инфекцией у этого пациента ниже, чем был у Кунвара Сингха. В настоящее время Кумар принимает противогрибковые препараты.

По данным медиков, на сегодняшний день в Газиабаде уже выявлено 65 случаев заболевания "цветными" грибковыми инфекциями у пациентов с коронавирусом, в основном "черной плесенью". Из них 31 человек выздоровел, 33 - проходят лечение в различных больницах, один пациент умер.

На этой неделе глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Д.В.Садананда Говда на своей странице в Twitter сообщил, что индийские врачи зафиксировали в стране 11 717 случаев заболевания мукормикозом ("черной плесенью"). Кроме того, в стране также отмечены случаи заболевания "белой плесенью" и "желтой плесенью", но случаев инфицирования этими грибковыми инфекциями гораздо меньше. Как указывают специалисты, заболевание мукормикоз ("черная плесень"), как и другие виды грибковых инфекций, диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.-0-