В Индии умерла знаменитая певица Лата Мангешкар

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая закадровая певица индийского кино, композитор и актриса Лата Мангешкар умерла в возрасте 92 лет. Певица скончалась в больнице города Мумбаи, куда была доставлена во вторник с коронавирусной инфекцией, сообщает "МИР24".

Мангешкар была ярким представителем так называемого золотого века Болливуда 50-х – 70-х годов прошлого века. Ее называли "Соловей Индии" и "Королева мелодии" – певица исполнила огромное число песен для многочисленных фильмов более чем на трех десятках языков страны.

Правительство Индии объявило общенациональный траур 6-7 февраля в связи со смертью исполнительницы.

Голос Мангешкар звучал в таких фильмах как "Бродяга" (Awaara, 1951), "Бобби" (Bobby, 1973), "Месть и закон" (Sholay, 1975), "Ганг, твои воды замутились", а также советско-индийских кинолентах "Хождение за три моря" (1958) и "Приключения Али Бабы и 40 разбойников" (1979).

Композитор является лауреатом многочисленных наград и премий, а в 2001 году была удостоена высшей невоенной награды Индии "Бхарат ратна".-0-