В Индии уничтожат более 25 тыс. домашних птиц из-за вспышки птичьего гриппа

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в штате Махараштра на западе Индии. Как сообщил телеканал NDTV, более 25 тыс. домашних птиц будут уничтожены в ближайшие дни, чтобы остановить распространение инфекции на ферме в округе Шахапур, пишет ТАСС.

"Недавно около 100 птиц умерли на птицефабрике в деревне Вехлоли в Шахапуре. Их образцы были отправлены на проверку в лабораторию в Пуне и подтвердили, что они умерли из-за птичьего гриппа H5N1", - приводит телеканал слова представителя местных властей.

Это уже не первая вспышка птичьего гриппа в Индии в этом году. 17 февраля власти штата Бихар сообщили, что вирус H5N1 убил 787 из почти 4 тыс. птиц на ферме близ города Патна, все оставшиеся особи были уничтожены.

В январе 2021 года в Индии произошла мощная вспышка птичьего гриппа: вирус был подтвержден в 10 штатах и союзных территориях (страна делится на 28 штатов и восемь союзных территорий). Тогда погибло большое количество домашних и перелетных птиц. В июле того же года был отмечен первый официальный случай смерти человека от птичьего гриппа в Индии.-0-